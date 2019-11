సాక్షి,ముంబై: షావోమి రెడ్‌మి నోట్ 8లో కాస్మిక్‌ పర్పుల్‌ వేరియంట్‌ను భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది. గత నెలలో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచింగ్‌ సందర్భంగా దీనిపై అంచనాలను వెలువరించింది. రెడ్‌మి నోట్ 8 కాస్మిక్ పర్పుల్ కలర్ వేరియంట్ అమెజాన్‌, ఎంఐ.కాం ద్వారా నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. కొత్త కాస్మిక్ పర్పుల్ కలర్ ఎంపికతో పాటు, ఇతర కలర్‌ ఆప్షన్లలో కూడా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లభిస్తుంది.



రెడ్‌మి నోట్ 8 ఫీచర్లు

6.39 అంగుళాల ఫుల్‌ హెచ్‌డి డిస్‌ప్లే

1080x2280 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌

ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 665 సాక్‌

ఆండ్రాయిడ్ 9 పై

48+8+2+2 ఎంపీ క్వాడ్‌ కెమెరా

13 ఎంపీ సెల్పీ కెమెరా

4000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ

ధరలు

4జీబీ ర్యామ్, 64 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ రూ. 9,999

6జీబీ ర్యామ్‌,128 జీబీ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ రూ. 12,999

Mi fans, presenting a new avatar of the #RedmiNote8. The all-new Cosmic Purple colour variant. Like it? You can soon own it.

Get it during the #BlackFridaySale from 29th November.

RT if you love this new colour! pic.twitter.com/CE0d5o6xcO

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) November 27, 2019