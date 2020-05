ఫేస్‌బుక్‌లో కొత్తగా వచ్చిన కేరింగ్‌ ఎమోజీ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రేండింగ్‌గా మారింది. ఈ ఎమెజీ వచ్చినప్పటి నుంచి నెటిజన్లు ఫన్నీ మీమ్స్‌ క్రియేట్‌ చేసి షేర్‌ చేస్తున్నారు. కాగా కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు దేశ్యవాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ అమలవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటికే పరిమితమైన ప్రజలు రోజంతా ఖాళీగా ఉండి ఏం చేయాలో తోచక సోషల్‌ మీడియాలో గడిపేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారి స్నేహితులతో, సన్నిహితులతో చాట్‌ చేస్తూ తమ భావాలను ఎమోజీల ద్వారా వ్యక్తం చేస్తుంటారు. అయితే ప్రేమ, చిరునవ్వు, బాధ, కోపం, అలగడం వంటి భావాలను తెలపడానికి వాట్సప్‌, ఫేస్‌బుక్‌లో ఇప్పటికే ఆరు ఎమోజీలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. (ఫేస్‌బుక్‌లో కొత్త ఎమోజీ... వివరాలు మీకోసం!)

"Mask off" on the Facebook "Care Emoji"? It was actually the Uncle Fester Emoji the whole time! pic.twitter.com/8EBzkw5U7V

— Parallax Views w/ J.G. Michael (Podcast) (@ViewsParallax) May 3, 2020