ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్!
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా కపూర్ ఫ్యామిల...
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Jul 8 2026 1:29 PM | Updated on Jul 8 2026 1:29 PM
విశాఖలో YSR జయంతి వేడుకలు