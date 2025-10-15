 Telangana: మంత్రి శ్రీధర్ బాబుకు అరుదైన గౌరవం | Rare Honor For Telangana Minister Sridhar Babu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Telangana: మంత్రి శ్రీధర్ బాబుకు అరుదైన గౌరవం

Oct 15 2025 7:55 PM | Updated on Oct 15 2025 8:26 PM

Rare Honor For Telangana Minister Sridhar Babu

హైదరాబాద్: ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన లైఫ్ సైన్సెస్ సదస్సు AusBiotech-2025లో తెలంగాణ పరిశ్రమలు, ఐటీ శాఖ మంత్రి డి.శ్రీధర్ బాబు  ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనున్నారు. ఆస్ట్రేలియా, విక్టోరియా ప్రభుత్వాలు ఆహ్వానించగా.. ఈ గౌరవం దక్కిన ఏకైక భారతీయ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది.

ఈ రోజు ఆస్ట్రేలియా కాన్సుల్ జనరల్ Ms Hilary McGeachy, మంత్రి శ్రీధర్ బాబుని కలిసి.. AusBiotech 2025 ప్రాధాన్యతపై చర్చించారు. రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఆరోగ్య రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), పరిశోధన భాగస్వామ్యాలు, ఆధునిక తయారీ రంగాల్లో సహకారం మరింత బలపడేలా చర్చలు జరిపారు.

తెలంగాణలో లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో గత రెండు సంవత్సరాల్లో రూ.63,000 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించి, ఫార్మా, బయోటెక్, మెడ్‌టెక్ రంగాల్లో ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా ఎదిగిన నేపథ్యంలో ఈ ఆహ్వానం వచ్చింది. తాజా సీబీఆర్ నివేదిక ప్రకారం హైదరాబాద్ ప్రపంచంలోని టాప్ 7 లైఫ్ సైన్సెస్  క్లస్టర్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ జాబితాలో చోటు దక్కిన ఏకైక భారత నగరంగా హైదరాబాద్ నిలిచింది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో గుప్త ఆలయం! సాహసోపేతమైన ప్రయాణం.. కోపాన్ని తగ్గించే కోనేరు.. మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు.. ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

దత్తత కూతురి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌లో సన్నీ లియోన్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రెస్‌ మీట్‌లో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో ‘కూలి​’ బ్యూటీ..

Video

View all
BRS Supports BC Leaders Bundh on Oct 18th 1
Video_icon

ఈనెల 18న బీసీ సంఘాలు జరపనున్న బంద్‌కు బీఆర్ఎస్ మద్దతు
Jogi Ramesh CHALLENGE to Chandrababu and Nara Lokesh Over Fake Liquor Case 2
Video_icon

Jogi: సోషల్ మీడియాలో ప్రసారమవుతున్న అసత్య వార్తలపై YSRCP ఫిర్యాదు
YS Jagan Condoles to Singer Rao Saraswati Devi 3
Video_icon

గాయని బాల స‌ర‌స్వ‌తీ దేవి మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
HIGH TENSION in Anakapalle Over Bulk Drug Park Issue 4
Video_icon

అనకాపల్లి జిల్లా బల్క్ డ్రగ్ పరిసర గ్రామాల్లో పోలీసు హెచ్చరికలు
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Instructions to Party Leaders 5
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కారు దుర్మార్గాలను సమర్ధంగా ఎదుర్కోవాలి: సజ్జల
Advertisement
 