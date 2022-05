సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఎక్సైజ్‌ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ తన కుమార్తె శ్రీహర్షిత వివాహానికి సీఎం కేసీఆర్‌ను ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు సీఎంను బుధవారం ఆయన ప్రగతిభవన్‌లో కలిశారు. ఈనెల 26న హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో రాత్రి 9 గంటలకు జరగనున్న వివాహ మహోత్సవానికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ సీఎంకు పెళ్లిపత్రిక అందజేశారు.

Called on Hon’ble CM Sri KCR Garu at Pragathi Bhavan & invited to attend the wedding of my younger daughter Sri Harshitha on 26th May. pic.twitter.com/MQPbLJfGZY

— V Srinivas Goud (@VSrinivasGoud) May 18, 2022