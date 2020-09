మంత్రి హరీష్‌‌ రావుకు కరోనా పాజిటివ్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్‌ రావుకు కరోనా వైరస్‌ సోకింది. ఈ మేరకు శనివారం ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందించిన ఆయన తనకు వైరస్‌ సోకినట్లు వెల్లడించారు.. ‘‘ కరోనా లక్షణాలు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలయ్యాయి. టెస్టులో పాజిటివ్‌ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నేను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను. నన్ను కలిసిన వారందరూ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోండ ’’ని కోరారు. కాగా, పాజిటివ్‌ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరం కానున్నారు.

On getting initial symptoms of coronavirus, I got the test done and the report came back positive. My health is fine, I request that all those who have come in contact with me in the last few days, please isolate yourself and get Covid Test done

— Harish Rao Thanneeru #StayHome #StaySafe (@trsharish) September 5, 2020