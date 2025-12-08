Live Updates
ఫ్యూచర్ సిటీలో గ్లోబల్ సదస్సు.. కాంగ్రెస్ సర్కార్లో జోష్
- తెలుగు, ఇంగ్లీషు, ఉర్దూలో ముద్రించిన తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను ప్రతినిధులకు అందజేస్తారు.
- అతిథులను ఆకట్టుకునేలా 50 మీటర్ల స్వాగత ద్వారం,
- 3డీ టన్నెల్, ప్రారంభ వేదిక ముందు భాగంలో 85 మీటర్ల ఎల్ఈడీ తెర ఏర్పాటు
- ముఖ్య అతిథుల విశాంత్రి కోసం ప్రత్యేక గదులను సిద్ధం చేశారు.
- రెప్పపాటు కూడా కరెంట్ పోకుండా ఒక 100 కేవీఏ, రెండు 160 కేవీఏ, రెండు 315 కేవీఏ సామర్థ్యంతో కూడిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు,
- మరో మొబైల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను సిద్ధం చేశారు.
- ఎస్పీడీసీఎల్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నరసింహులు నేతృత్వంలో 150 మంది ఇంజనీర్ల బృందం విద్యుత్ సరఫరాను పర్యవేక్షిస్తుంది.
The Telangana Rising Global Summit is ready for you. Come, Join the Rise. #TelanganaRising2047 #TelanganaRisingGlobalSummit pic.twitter.com/Yi8p5zQ2Bb
- తెలంగాణ ఆర్థిక ప్రగతి, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు ఎల్ఈడీ తెరపై ప్రదర్శితమవుతుంటాయి.
- ఇదే ప్రాంతంలో ఫొటో సెషన్ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
- వీఐపీలు, ప్రతినిధులు, జర్నలిస్టులు సహా వివిధ విభాగాల అధికారులకు మొత్తం పది వేల మందికి ఉచిత వైఫై సౌకర్యం కల్పించేలా తెలంగాణ ఫైబర్ గ్రిడ్ సహాకారంతో 5 జీడేటా (10 జీబీపీఎస్ వేగం)తో ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం 10 పడకల ఆసుపత్రి, 108 సర్వీసులతో పాటు చికిత్సకు అవసరమైన వైద్య సిబ్బంది, మందులను అందుబాటులో ఉంచారు.
The wait is over! Telangana Rising Global Summit kicks off today. Step into the future of growth, innovation, and opportunity. Don’t miss it!#TelanganaRising2047#TelanganaRisingGlobalSummit pic.twitter.com/EWZwwUxQwu
- అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రాంగణానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లను నిలిపి ఉంచారు.
- అతిథులకు తెలంగాణ పర్యటన ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా గ్లోబల్ సమ్మిట్ డెలిగేట్లకు ప్రత్యేక సావనీర్లతో కూడిన బహుమతిని అందించనున్నారు.
- గ్లోబల్ సమ్మిట్ లోగోతో పాటు, పోచంపల్లి ఇక్కత్ శాలువా, చేర్యాల కళాకృతులు, హైదరాబాదీ అత్తరు, ముత్యాలతో కూడిన నగలను ఇందులో పొందుపరిచారు.
- తెలంగాణకే ప్రత్యేక వంటలైన ఇప్ప పువ్వు లడ్డు, సకినాలు, చెక్కలు, బాదం కీ జాలి, నువ్వుల ఉండలు, మక్క పేలాలతో కూడిన మరో ప్రత్యేక బాస్కెట్ను కూడా అతిథులకు అందజేస్తారు.
- సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి సంగీత కచేరి, తెలంగాణ ప్రత్యేక నృత్య రూపాలైన కొమ్ము కోయ, బంజారా, కోలాటం, గుస్సాడీ, ఒగ్గు డొల్లు, పేరిణి నాట్యం, బోనాల వంటి సాంస్కతిక కార్యక్రమాల ప్రదర్శన ఉంటుంది.
- నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వారసత్వ బౌద్ధ థీమ్ పార్కు అయిన బుద్ధవనం పర్యటనకు దౌత్య బృందం వెళ్లేలా పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
- రెండు రోజుల పాటు అతిథులు, ప్రతినిధులకు హైదరాబాదీ బిర్యానీతో పాటు, తెలంగాణ ప్రసిద్ధ వంటకాలను రుచి చూపించనున్నారు.
రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై సీఎం రేవంత్ కీలక ప్రసంగం
- 80 ఎకరాల్లో 8 జోన్లు, 33 క్లస్టర్లుగా ఏర్పాట్లు పూర్తి
- తరలిరానున్న 2 వేల మంది దేశ విదేశీ ప్రతినిధులు
- రేపు ‘తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047’ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ
ఫ్యూచర్ సిటీలో గ్లోబల్ సదస్సు
- నేడు ప్రారంభించనున్న గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ
- మధ్నాహ్నం సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగం
- హాజరుకానున్న 44 దేశాల ప్రతినిధులు
- పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, వివిధ రంగాల నిపుణులతో చర్చలు
- లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులకు ఎంఓయూలు
- రెండ్రోజుల సదస్సుకు భారీస్థాయిలో ఏర్పాట్లు