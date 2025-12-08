 ఫ్యూచర్‌ సిటీలో గ్లోబల్‌ సదస్సు.. కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌లో జోష్‌ | Telangana Rising global Summit 2025 Today Live Updates | Sakshi
ఫ్యూచర్‌ సిటీలో గ్లోబల్‌ సదస్సు.. కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌లో జోష్‌

మరిన్ని విశేషాలు

  • తెలుగు, ఇంగ్లీషు, ఉర్దూలో ముద్రించిన తెలంగాణ రైజింగ్‌ 2047 విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ను ప్రతినిధులకు అందజేస్తారు.
  • అతిథులను ఆకట్టుకునేలా 50 మీటర్ల స్వాగత ద్వారం,
  • 3డీ టన్నెల్, ప్రారంభ వేదిక ముందు భాగంలో 85 మీటర్ల ఎల్‌ఈడీ తెర ఏర్పాటు
  • ముఖ్య అతిథుల విశాంత్రి కోసం ప్రత్యేక గదులను సిద్ధం చేశారు.
  • రెప్పపాటు కూడా కరెంట్‌ పోకుండా ఒక 100 కేవీఏ, రెండు 160 కేవీఏ, రెండు 315 కేవీఏ సామర్థ్యంతో కూడిన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు, 
  • మరో మొబైల్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను సిద్ధం చేశారు.
  • ఎస్‌పీడీసీఎల్‌ ఆపరేషన్స్‌ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ నరసింహులు నేతృత్వంలో 150 మంది ఇంజనీర్ల బృందం విద్యుత్‌ సరఫరాను పర్యవేక్షిస్తుంది.
  • తెలంగాణ ఆర్థిక ప్రగతి, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు ఎల్‌ఈడీ తెరపై ప్రదర్శితమవుతుంటాయి.
  • ఇదే ప్రాంతంలో ఫొటో సెషన్‌ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
  • వీఐపీలు, ప్రతినిధులు, జర్నలిస్టులు సహా వివిధ విభాగాల అధికారులకు మొత్తం పది వేల మందికి ఉచిత వైఫై సౌకర్యం కల్పించేలా తెలంగాణ ఫైబర్‌ గ్రిడ్‌ సహాకారంతో 5 జీడేటా (10 జీబీపీఎస్‌ వేగం)తో ఇంటర్నెట్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం 10 పడకల ఆసుపత్రి, 108 సర్వీసులతో పాటు చికిత్సకు అవసరమైన వైద్య సిబ్బంది, మందులను అందుబాటులో ఉంచారు.

 

  • అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రాంగణానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు ఫైర్‌ ఇంజన్లను నిలిపి ఉంచారు.
  • అతిథులకు తెలంగాణ పర్యటన ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ డెలిగేట్లకు ప్రత్యేక సావనీర్లతో కూడిన బహుమతిని అందించనున్నారు.
  • గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ లోగోతో పాటు, పోచంపల్లి ఇక్కత్‌ శాలువా, చేర్యాల కళాకృతులు, హైదరాబాదీ అత్తరు, ముత్యాలతో కూడిన నగలను ఇందులో పొందుపరిచారు.
  • తెలంగాణకే ప్రత్యేక వంటలైన ఇప్ప పువ్వు లడ్డు, సకినాలు, చెక్కలు, బాదం కీ జాలి, నువ్వుల ఉండలు, మక్క పేలాలతో కూడిన మరో ప్రత్యేక బాస్కెట్‌ను కూడా అతిథులకు అందజేస్తారు.
  • సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి సంగీత కచేరి, తెలంగాణ ప్రత్యేక నృత్య రూపాలైన కొమ్ము కోయ, బంజారా, కోలాటం, గుస్సాడీ, ఒగ్గు డొల్లు, పేరిణి నాట్యం, బోనాల వంటి సాంస్కతిక కార్యక్రమాల ప్రదర్శన ఉంటుంది.
  • నాగార్జున సాగర్‌ దగ్గర ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వారసత్వ బౌద్ధ థీమ్‌ పార్కు అయిన బుద్ధవనం పర్యటనకు దౌత్య బృందం వెళ్లేలా పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
  • రెండు రోజుల పాటు అతిథులు, ప్రతినిధులకు హైదరాబాదీ బిర్యానీతో పాటు, తెలంగాణ ప్రసిద్ధ వంటకాలను రుచి చూపించనున్నారు.
2025-12-08 11:57:43

రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై సీఎం రేవంత్‌ కీలక ప్రసంగం

  • 80 ఎకరాల్లో 8 జోన్లు, 33 క్లస్టర్లుగా ఏర్పాట్లు పూర్తి
  • తరలిరానున్న 2 వేల మంది దేశ విదేశీ ప్రతినిధులు
  • రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై సీఎం రేవంత్‌ కీలక ప్రసంగం
  • రేపు ‘తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌ 2047’ డాక్యుమెంట్‌ ఆవిష్కరణ
2025-12-08 11:57:43

ఫ్యూచర్‌ సిటీలో గ్లోబల్‌ సదస్సు

  • నేడు ప్రారంభించనున్న గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ
  • మధ్నాహ్నం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రసంగం 
  • హాజరుకానున్న 44 దేశాల ప్రతినిధులు 
  • పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, వివిధ రంగాల నిపుణులతో చర్చలు 
  • లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులకు ఎంఓయూలు 
  • రెండ్రోజుల సదస్సుకు భారీస్థాయిలో ఏర్పాట్లు
2025-12-08 11:57:43
