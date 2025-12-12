 తెలంగాణలో ఏపీ టీడీపీ నేతల ఇసుక దందా | Ap Tdp Leaders Sand Smuggling In Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణలో ఏపీ టీడీపీ నేతల ఇసుక దందా

Dec 12 2025 4:31 PM | Updated on Dec 12 2025 4:53 PM

Ap Tdp Leaders Sand Smuggling In Telangana

సాక్షి, నల్లగొండ జిల్లా: తెలంగాణలోనూ ఏపీ టీడీపీ నేతల ఇసుక దందా కొనసాగుతోంది. ఇసుక అక్రమ రవాణాతో టీడీపీ నేతలు రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు భారీగా ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు. లారీలు, టిప్పర్లలో  ఏపీ ఇసుక.. తెలంగాణ సరిహద్దు దాటుతోంది.

పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వాడపల్లి చెక్ పోస్ట్ మీదుగా అక్రమ రవాణా సాగుతోంది. లారీలు, టిప్పర్లపై ఇసుక కనబడకుండా టార్పలిన్ కవర్లు కప్పి మరీ టీడీపీ ముఠాలు.. ఇసుకను రవాణా చేస్తున్నారు. సరిహద్దులో ఎలాంటి చెక్ పోస్టులు లేకపోవడంతో యథేచ్ఛగా అక్రమ రవాణా సాగుతోంది. ఇసుక లారీలు సాక్షి టీవీ కెమెరాకు చిక్కాయి.

గత నెల(నవంబర్‌)లో ఏపీలోని కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలోని ప్రక్కిలంకలో ఉన్న ఇసుక ర్యాంపు నుంచి తెలంగాణకు 200కు పైగా లారీల్లో ఇసుకను అక్రమార్కు­లు తరలించారు. ప్రక్కి­లంక ర్యాంపు నుంచి గోపాల­పురం, కొయ్య­లగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం, జీలుగుమిల్లి మీదుగా తెలంగాణలోని అశ్వారావు­పేటలోకి ప్రవేశించిన మూడు లారీలను భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పోలీసులు అడ్డుకని 105 టన్నుల ఇసుకను సీజ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. చింతలపూడి మీదుగా సత్తుపల్లికి తరలించి అక్కడి నుంచి ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, గద్వాల్‌ జిల్లాలో విక్రయిస్తున్నా­రు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 23న దమ్మపేట మండలం నాగుపల్లిలో ఇదే తరహాలో వాహనాలను సీజ్‌ చేసి కేసు­లు నమోదు చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వారణాసి' ఫేమ్ ప్రియాంక చోప్రా స్టన్నింగ్ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 2

మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 4

సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్ బర్త్ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రి : జై భవానీ..జైజై..భవానీ..! (ఫొటోలు)

Video

View all
Student Jashwin Ends Life in NRI College Tirupati 1
Video_icon

తిరుపతి NRI కాలేజీలో విద్యార్థి జస్విన్ ఆత్మహత్యాయత్నం
Corporator Famida Father Nazeer Basha Kidnapped in Vakada Tirupati 2
Video_icon

తిరుపతి జిల్లా వాకాడులో YSRCP కార్యకర్త SK నజీర్ బాషా కిడ్నాప్
Pinnelli Brothers Emotional Visuals With His Family 3
Video_icon

పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ ఎమోషనల్ వీడియో
YS Jagan Pays Tribute To CP Brown On His Death Anniversary 4
Video_icon

CP బ్రౌన్ వర్ధంతి జగన్ నివాళి
Will Poker Clubs in MP Kesineni Chinnis Area Get SHUT DOWN 5
Video_icon

అతను పేకాట క్లబ్ నాయకుడు చిన్నిపై విరుచుకుపడ్డ కొలికపూడి
Advertisement
 