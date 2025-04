కోనేరు హంపికి అభినందనలు తెలిపిన వైఎస్ జగన్

భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ కోనేరు హంపికి వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ చెస్‌ సమాఖ్య (FIDE) మహిళల గ్రాండ్‌ప్రి టైటిల్‌ గెలిచిన హంపీ.. తన విజయంతో దేశం గర్వపడేలా చేశారని ప్రశంసించారు. ఆమె సాధించిన విజయం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. హంపి భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని వైఎస్‌ జగన్‌ ఆకాంక్షించారు.

నల్ల పావులతో ఎక్కువ గేమ్‌లు ఆడి

కాగా అంతర్జాతీయ చెస్‌ సమాఖ్య (FIDE) మహిళల గ్రాండ్‌ప్రి సిరీస్‌ ఐదో అంచె టోర్నమెంట్‌లో.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ క్రీడాకారిణి కోనేరు హంపి విజేతగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. పుణె వేదికగా బుధవారం ముగిసిన ఈ టోర్నీలో హంపి, చైనా గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ జు జినెర్‌తో కలిసి 7 పాయింట్లతో సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.

అయితే, ఈ టోర్నమెంట్లో నల్ల పావులతో ఎక్కువ గేమ్‌లు (5) ఆడినందుకు హంపికి టైటిల్‌ ఖరారైంది. మరోవైపు.. నల్ల పావులతో తక్కువ గేమ్‌లు (4) ఆడిన జు జినెర్‌ రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. పది మంది మేటి చెస్‌ క్రీడాకారిణుల మధ్య తొమ్మిది రౌండ్లపాటు ఈ టోర్నీ జరిగింది.

Congratulations @Humpy_Koneru On winning the FIDE Women’s Grand Prix title! Another glorious feather in your cap. Your brilliance continues to make India proud. A true inspiration to countless young minds, especially aspiring women in sports. #Chess #GrandPrix

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 24, 2025