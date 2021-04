చెన్నై: ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లిని(857 రేటింగ్‌ పాయింట్లు) వెనక్కునెట్టి టాప్‌ ర్యాంక్‌కు చేరుకున్న పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ అజమ్‌కు(865) భారత మాజీ ఓపెనింగ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ వసీం జాఫర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వన్డేల్లో బాబర్‌ టాప్‌ ప్లేస్‌కు చేరిన సందర్భంగా ట్విటర్‌ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలపడంతో పాటు అతని టాప్‌ ర్యాంక్‌పై వ్యంగ్యాస్త్రం సంధించాడు. టీమిండియా కెప్టెన్‌కు ఛేజింగ్‌ అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసుగా.. నీ టాప్‌ ర్యాంక్‌ను కూడా అతి త్వరలోనే సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఛేజ్‌ చేస్తాడన్న అర్ధం వచ్చేలా ఆయన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు. జాఫర్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది.

Congratulations @babarazam258, well deserved. But don't get too comfy at the top, you know how much Virat Kohli loves chasing 😉 #ICCRankings https://t.co/Zl2i8DFHG8

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 14, 2021