WPL 2023: మహిళల ఐపీఎల్‌లో అహ్మదాబాద్‌ బేస్‌డ్‌ ఫ్రాంచైజీ అయిన గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 12) నాడు తమ జట్టు లోగోను ట్విటర్‌ వేదికగా ఆవిష్కరించింది. వేలానికి ఓ రోజు ముందే గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ లోగోను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. క్రికెట్‌ అభిమానులను, ముఖ్యంగా గుజరాత్‌ ప్రాంత వాసులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ లోగోలో గర్జిస్తున్న ఆసియా సింహం (సివంగి) చిహ్నాన్ని పొందుపర్చింది ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం.

Presenting the Gujarat Giants @wplt20 team logo: the Asiatic Lioness roaring and looking forward to any challenge!

The Asiatic Lion, found only in Gujarat's Gir National Park, is an enduring symbol of the state.

[1/2] pic.twitter.com/SAntd2Lrev

— Gujarat Giants (@GujaratGiants) February 12, 2023