Rafael Nadal: పొత్తి కడుపు గాయంతో బాధపడుతున్న స్పానిష్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ రాఫెల్‌ నాదల్‌ వింబుల్డన్‌ సెమీఫైనల్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. క్వార్టర్స్‌లో కూడా గాయంతోనే బాధపడుతూ ఆడిన అతనికి కండరాల్లో 7 మిల్లీమీటర్ల చీలిక వచ్చినట్లు తేలింది. దీంతో సెమీస్‌ ఆడరాదని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో దాంతో నిక్‌ కిరియోస్‌ (ఆస్ట్రేలియా) ఫైనల్‌కు చేరుకు న్నాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి జరిగే మరో సెమీస్‌లో జొకోవిచ్‌ (సెర్బియా)తో నోరీ (బ్రిటన్‌)తో తలపడతాడు. ఇందులో గెలిచిన ఆటగాడు కిరియోస్‌తో తుదిపోరులో అమీతుమీ తేల్చుకుంటాడు. కాగా గతంలో నాదల్‌ రెండుసార్లు టైటిల్‌ గెలిచిన విషయం తెలిసిందే.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022