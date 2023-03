వెస్ట్రన్‌ ఆస్ట్రేలియా.. మార్ష్‌ షెఫీల్డ్‌ షీల్డ్‌ 2022-23 టైటిల్‌ను 17వ సారి సొంతం చేసుకుంది. విక్టోరియాతో జరిగిన ఫైనల్లో వెస్ట్రన్‌ ఆస్ట్రేలియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఆట నాలుగో రోజైన ఇవాళ (మార్చి 26) విక్టోరియా నిర్ధేశించిన 91 పరుగుల లక్ష్యాన్ని వెస్ట్రన్‌ ఆస్ట్రేలియా వికెట్‌ కోల్పోయి ఛేదించింది. కెమారూన్‌ బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ (39), టీగ్‌ వైల్లీ (43) వెస్ట్రన్‌ ఆస్ట్రేలియాను విజయతీరాలకు చేర్చారు.

Western Australia clinched their 17th #SheffieldShield title with a thumping nine-wicket win over Victoria!



Full recap from @ARamseyCricket at the WACA + full highlights 👇https://t.co/uAEk4nL5CL

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 26, 2023