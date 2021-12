Rajinikanth Birthday: సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ 71వ జన్మదినాన్ని(డిసెంబర్ 12) పురస్కరించుకుని టీమిండియా వెటరన్‌ క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ ఛాతీపై టాటూ వేసుకుని వినూత్న శైలిలో శుభాకాంక్షలు తెలుపగా.. ఐపీఎల్‌ 2021 స్టార్‌ వెంకటేశ్ అయ్యర్ తనదైన శైలిలో తలైవాకు బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2021-22లో భాగంగా చండీగఢ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో శతక్కొట్టిన(151) అయ్యర్‌.. ఆ ఫీట్‌ను సాధించగానే రజనీ స్టైల్‌లో సెల్యూట్‌ చేసి, గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నట్లు ఇమిటేట్‌ చేశాడు.

Our Sunday couldn't get any better! 😍

Can you decode @ivenkyiyer2512's celebration? 🤔#VijayHazareTrophy #MPvUTCA #KKR #AmiKKR #CricketTwitterpic.twitter.com/7wpLMKEJ44

