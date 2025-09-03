 దిగ్గజ క్లబ్‌లో ఆఫ్ఘన్‌ ప్లేయర్‌.. ప్రపంచంలో కేవలం రెండో ఆటగాడిగా అరుదైన రికార్డు | UAE Tri Series: Mohammad Nabi enters into the unique legendary club | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దిగ్గజ క్లబ్‌లో ఆఫ్ఘన్‌ ప్లేయర్‌.. ప్రపంచంలో కేవలం రెండో ఆటగాడిగా అరుదైన రికార్డు

Sep 3 2025 9:19 AM | Updated on Sep 3 2025 9:19 AM

UAE Tri Series: Mohammad Nabi enters into the unique legendary club

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ వెటరన్‌ స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మొహమ్మద్‌ నబీ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యంత​ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో 2000 పరుగులు పూర్తి చేయడంతో పాటు 100 వికెట్లు పడగొట్టిన రెండో ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో నబీకి ముందు బంగ్లాదేశ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ షకీబ్‌ అల్‌ హసన్‌ (129 మ్యాచ్‌ల్లో 2551 పరుగులు, 149 వికెట్లు) మాత్రమే ఈ డబుల్‌ సాధించాడు.

యూఏఈ ట్రై సిరీస్‌లో భాగంగా నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 2) పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో నబీ ఈ ఫీట్‌ను నమోదు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు వికెట్లు తీసిన అతను.. తన తొలి వికెట్‌ అయిన ఫకర్‌ జమాన్‌తో అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు.

బ్యాటింగ్‌లో ఇదివరకే 2000 పరుగుల మార్కును దాటేసిన నబీ.. నిన్నటి మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌ డబుల్‌ను (2000 పరుగులు, 100 వికెట్లు) పూర్తి చేశాడు. 40 ఏళ్ల నబీ 134 అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 2246 పరుగులు చేసి, 101 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

నిన్నటి మ్యాచ్‌లో నబీ మరో ఘనత కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. రషీద్‌ ఖాన్‌ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ తరఫున 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. రషీద్‌ 99 మ్యాచ్‌ల్లో 167 వికెట్లు తీసి అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ షోతో సత్తా చాటి పాక్‌కు ఊహించని షాకిచ్చింది. షార్జా వేదికగా నిన్న రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ పాక్‌ను 18 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌.. సెదీఖుల్లా అటల్‌ (64), ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (65) అర్ద సెంచరీలతో రాణించడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. పాక్‌ బౌలర్లలో ఫహీమ్‌ అష్రాఫ్‌ (4-0-27-4) అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేశాడు.

అనంతరం ఆఫ్ఘన్‌ బౌలర్లు చెలరేగడంతో పాక్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 151 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఫజల్‌ హక్‌ ఫారూకీ, కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌, మొహమ్మద్‌ నబీ, నూర్‌ అహ్మద్‌ తలో 2 వికెట్లు తీసి పాక్‌ను దెబ్బకొట్టారు. పాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో పదో నంబర్‌ ఆటగాడు హరీస్‌ రౌఫ్‌ చేసిన 34 పరుగులే అత్యధికం.

 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దుబాయ్‌ ట్రిప్‌లో నిహారిక కొణిదెల (ఫోటోలు)
photo 2

'హ్యూమన్ స్కిల్స్' లేవన్న నాగచైతన్య.. వంటమాస్టర్‌లా శోభిత (ఫోటోలు)
photo 3

సౌత్‌ ఇండియాలో యాపిల్‌ మొదటి స్టోర్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

అంబకపల్లెలో కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించిన ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MLC Kavitha Political Future Plan 1
Video_icon

పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశాక తొలిసారి కవిత ప్రెస్ మీట్

YSRCP Strong Counter To TDP Over Chandrababu Challenges 2
Video_icon

నీ సవాల్ కి నేను రెడీ.. మైక్ ఇచ్చే దమ్ముందా..?
YS Rajasekhara Reddy Vardhanthi Program At Nandigama 3
Video_icon

YSR వర్ధంతి సందర్భంగా అన్నదానం.. నందిగామ పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్
Perni Kittu Open Challenge To Chandrababu Government 4
Video_icon

ఇదేం పరిపాలన అయ్యా.. బాబు, పవన్ కు పేర్ని కిట్టు ఛాలెంజ్
Garam Garam Rajesh Funny Skit On Man Cuts Power Supply For Lover 5
Video_icon

ప్రేయసి కోసం కరెంట్ తీసేసిన లవర్
Advertisement
 