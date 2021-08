► మెన్స్‌ మారథాన్‌లో కెన్యా అథ్లెట్‌ ఎలియుడ్ కిప్‌చోగే చరిత్ర సృష్టించాడు. వరుసగా రెండో ఒలింపిక్స్‌లో స్వర్ణం సాధించిన ఎలియుడ్ కిప్‌చోగే రికార్డు అందుకున్నాడు. మెన్స్‌ మారథాన్‌లో కిప్‌చోగే 2 గంటల 8 నిమిషాల 38 సెకన్లతో తొలి స్థానం ఉండగా.. నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన నగాయే 2 గంటల 9 నిమిషాల 58 సెకన్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజతం.. ఇక బెల్జియంకు చెందిన బెల్‌ అబ్డీ 2 గంటల 10 నిమిషాలలో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యం గెలపొందాడు. ఇక కిప్‌చోగేకు ఒలింపిక్స్‌లో వరుసగా రెండో స్వర్ణం కాగా.. ఓవరాల్‌గా 2004 ఎథెన్స్‌లో కాంస్య, 2008 బీజింగ్‌లో రజతం, రియో 2016లో స్వర్ణం, తాజాగా టోక్యోలో మరోసారి స్వర్ణం కొల్లగొట్టాడు.

Back-to-back golds!#KEN's Eliud Kipchoge wins his second consecutive Olympic men's marathon in a time of 2:08.38.@WorldAthletics #Athletics @OlympicsKe pic.twitter.com/pqDsJDVxDw

— Olympics (@Olympics) August 8, 2021