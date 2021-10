Cricket Pitch Invader Jarvo Tweets In Support Of Team India: భారత్‌-ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య ఐపీఎల్‌-2021కు ముందు జరిగిన టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో పదేపదే మైదానంలోకి చొరబడి ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లను వేధించిన ప్రాంక్‌ యూట్యూబర్‌ జార్విస్‌ అలియాస్‌ జార్వో 69 గుర్తున్నాడా..? అదేనండి తాను కూడా టీమిండియా ఆటగాడినే అంటూ నానా హంగామా చేసిన వ్యక్తి. ఆ సిరీస్‌లో మూడు సార్లు మ్యాచ్‌ మధ్యలో గ్రౌండ్‌లోకి వచ్చి ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టడంతో జార్వోను ఇంగ్లండ్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ కూడా చేసారు. తాజాగా అదే వ్యక్తి టీ20 ప్రపంచకప్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న కీలక మ్యాచ్‌కు ముందు ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు.

Dose India need me for the T20 World Cup?

Got my full kit ready!!! #showyourgame #jarvo69 #T20WorldCup pic.twitter.com/KeCZxjJFKe

— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) October 29, 2021