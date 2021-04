ముంబై: ఇటీవల ముగిసిన రోడ్‌ సేఫ్టీ ప్రపంచ సిరీస్‌లో పాల్గొన్న మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ కరోనా బారిన పడిన సంగతి తెలిసిందే. అతనితో పాటు భారత లెజెండ్స్‌ సభ్యులు బ‌ద్రీనాథ్‌, యూసుఫ్ ప‌ఠాన్‌, ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్‌ల‌కు కూడా వైరస్‌ నిర్ధారణ అయ్యింది. వీరందరూ ప్రస్తుతం హోం క్వారెంటైన్‌లో ఉంటూ చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ స‌చిన్ త్వ‌ర‌గా కోలువాలంటూ పాక్‌ మాజీ స్పీడ్‌స్టర్‌ షోయ‌బ్ అక్త‌ర్ ట్వీట్ చేశారు. మైదానంలో త‌న ఫేవ‌రేట్ ప్ర‌త్య‌ర్థి అయిన స‌చిన్‌ త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని అక్త‌ర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే అక్తర్‌.. స‌చిన్ త‌న‌కు ప్ర‌త్య‌ర్థి అంటూ ట్వీట్ చేయ‌డం ప‌ట్ల కొంద‌రు నెటిజ‌న్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

One of my favorite rivalries on the ground. Get well soon buddy @sachin_rt pic.twitter.com/mAleuepcwM

Shoaib bhai, U were just fast and never considered you as his rivalry.

He had played and smashed more legendary bowlers like Ambrose , McGrath, Wasim , Waqar, Vaas, Donald , Steyn Caddick Lee and many more .

U were just another bowler nothing more..

— A₹pit🇮🇳 (@tweet2api) March 31, 2021