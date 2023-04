ఐపీఎల్‌-2023 ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ తన పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. తనకు వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో సర్ఫరాజ్‌ విఫలమవుతున్నాడు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా వచ్చిన సర్ఫరాజ్‌.. టెస్టు మ్యాచ్‌ కంటే దారుణంగా ఆడాడు.

కీలక సమయం‍లో క్రీజులోకి వచ్చిన సర్ఫరాజ్ ఖాన్.. కేవలం 10 బంతులు ఎదుర్కొని 9 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. నటరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో అనవసరపు షాట్‌ ఆడి క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు. ఈ సీజన్‌లో నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడిన అతడు కేవలం 53 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక దారుణ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న సర్ఫరాజ్‌ను నెటిజన్లు దారుణంగా ట్రోలు చేస్తున్నారు.

టెస్టులు ఆడేవాడిని ఐపీఎల్‌లో ఆడిస్తే ఇలానే ఉంటుంది అని పలువురు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా జట్టులో ఇంకా ఎవరూ లేరా? అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 9 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది.

#Sarfaraz Khan is one of the top Worst Player.. #DCvSRH #DelhiCapitals pic.twitter.com/a5e5x6beWu

— Indian (@jatin_gulab) April 24, 2023