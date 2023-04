క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ క్రికెట్‌ అడకున్నా రికార్డులు మాత్రం కొల్లగొడుతూనే ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు మెంటార్‌గా వ్యవహరిస్తున్న సచిన్‌.. ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా కేకేఆర్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 16) జరిగిన మ్యాచ్‌ ద్వారా ఓ యూనిక్‌ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా సచిన్‌ తనయుడు అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రం చేయడంతో ఐపీఎల్‌ ఆడిన తొట్టతొలి తండ్రి కొడుకుల జోడీగా సచిన్‌-అర్జున్‌ జోడీ రికార్డుపుటల్లోకెక్కింది.

That moment when Arjun Tendulkar received his @mipaltan cap from @ImRo45 👍 👍

ఈ తండ్రికొడుకుల జోడీ ఒకే ఫ్రాంచైజీకి (ముంబై ఇండియన్స్‌) ప్రాతినిధ్యం వహించడం మరో విశేషం. 16 ఎడిషన్ల ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఏ తండ్రి కొడుకుల జోడీ ఏ ఫ్రాంచైజీకి ఆడింది లేదు. సచిన్‌.. ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రం సీజన్‌ (2008) ద్వారా క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లోకి అడుగుపెట్టి 2013 ఎడిషన్‌ వరకు కొనసాగగా.. అర్జున్‌ రెండేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం 2023 సీజన్‌లో ఐపీఎల్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

The long-awaited occasion is finally here 🧢 congratulations #ArjunTendulkar 🙌🏻 proud moment for the master @sachin_rt 🤗❤️ @mipaltan pic.twitter.com/PoHgFa8KGB

నిన్న కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున బరిలోకి దిగిన అర్జున్‌.. 2 ఓవర్లు వేసి వికెట్లేమీ తీసుకోకుండా 17 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అయిన అర్జున్‌కు ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశం రాలేదు. కాగా, అర్జున్‌కు ఐపీఎల్‌ (ముంబై ఇండియన్స్‌) ఆడే అవకాశం రావడంతో తండ్రి సచిన్‌ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. సచిన్‌ తన కుమారుడి ఐపీఎల్‌ ఎంట్రీని ఉద్దేశిస్తూ ఓ ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు.

Arjun, today you have taken another important step in your journey as a cricketer. As your father, someone who loves you and is passionate about the game, I know you will continue to give the game the respect it deserves and the game will love you back. (1/2) pic.twitter.com/a0SVVW7EhT

‘‘అర్జున్‌.. క్రికెటర్‌గా నీ ప్రయాణంలో ఇదొక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఓ తండ్రిగా.. నిన్నూ, ఆటను ప్రేమించే వ్యక్తిగా.. క్రికెట్‌ పట్ల అంకిత భావంతో ముందుకు సాగుతావని తెలుసు. ఆటకు నువ్విచ్చే గౌరవాన్ని ఫలితాల రూపంలో తప్పకుండా అందిస్తుంది. ఇక్కడిదాకా చేరుకోవడానికి నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావో నాకు తెలుసు. అదే పట్టుదలతో ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత అందంగా మార్చుకుంటావని నమ్ముతున్నా. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌’’ అంటూ సచిన్‌ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Arjun Tendulkar made his IPL debut for @mipaltan on Sunday as the legendary @sachin_rt watched his son from the confines of the dressing room 👏🏻👏🏻

Here is the father-son duo expressing their emotions after what was a proud moment for the Tendulkar household👌🏻 - By @28anand pic.twitter.com/Lb6isgA6eH

