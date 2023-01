సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌-2023లో పార్ల్‌ రాయల్స్‌ టీమ్‌ కీలక విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌తో ఇవాళ (జనవరి 22) జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాయల్స్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది, పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానానికి (7 మ్యాచ్‌ల్లో 3 విజయాలతో 13 పాయింట్లు) ఎగబాకింది. మరోవైపు సీజన్‌లో రెండో ఓటమి చవిచూసినా క్యాపిటల్స్‌ తన అగ్రస్థానాన్ని (6 మ్యాచ్‌ల్లో 4 విజయాలతో 18 పాయింట్లు) పదిలంగా కాపాడుకుంది. ముంబై ఇండియన్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌, సూపర్‌ కింగ్స్‌, సూపర్‌ జెయింట్స్‌ పాయింట్ల పట్టికలో వరుసగా 2, 4, 5, 6 స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

