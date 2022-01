జోహన్నెస్‌బర్గ్‌ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో దక్షిణాఫ్రికా ఫీల్డర్‌ రాస్సీ వాన్ డెర్ డుస్సెన్ అద్భుతమైన క్యాచ్‌తో మెరిశాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 39వ ఓవర్‌ వేసిన రబాడా బౌలింగ్‌లో.. హనుమా విహారి డిఫెన్స్‌ ఆడడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో బంతి బ్యాట్‌ ఎడ్జ్‌ తీసుకుంది. కాగా షార్ట్‌ లెగ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న వాన్ డెర్ డుస్సెన్ జంప్‌ చేస్తూ ఒంటి చెత్తో అద్భుతమైన స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌ని అందుకున్నాడు.

దీంతో ఒక్కసారిగా విహారి ఆశ్చర్యానికి గురైయ్యాడు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ గా మారింది. ఇక భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 202 పరుగులకే ఆలౌటైంది. కేఎల్‌ రాహుల్‌(50) అశ్విన్‌ (46) పరుగులతో రాణించారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో మార్కో జాన్సెన్‌ 4 వికెట్లు పడగొట్టగా, ఒలీవియర్, రబడ చెరో 3 వికెట్లు తీశారు. . తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి దక్షిణాఫ్రికా వికెట్‌ నష్టపోయి 35 పరుగులు చేసింది.

What a superb close-in catch that was from Rassie van der Dussen to dismiss Hanuma Vihari! #SAvIND pic.twitter.com/SB0DURelNO

