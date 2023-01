Pak Vs NZ: మెరిసిన హెన్రీ, ఎజాజ్‌.. కివీస్‌ భారీ స్కోరు

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test- కరాచీ: టెయిలెండర్లు మ్యాట్‌ హెన్రీ (68 నాటౌట్‌; 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), ఎజాజ్‌ పటేల్‌ (35; 4 ఫోర్లు) అసాధారణ పోరాటంతో న్యూజిలాండ్‌ భారీ స్కోరు చేసింది. పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 309/6తో మంగళవారం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ కొనసాగించిన కివీస్‌ 449 స్కోరు వద్ద ఆలౌటైంది.

345/9 స్కోరు వద్ద కివీస్‌ పతనం అంచున నిలిచింది. ఈ దశలో హెన్రీ, ఎజాజ్‌ ఆఖరి వికెట్‌కు 104 పరుగులు జోడించారు. తర్వాత తొలి ఇన్నింగ్స్‌ మొదలు పెట్టిన పాకిస్తాన్‌ రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 3 వికెట్లకు 154 పరుగులు చేసింది. ఇమామ్‌ (74 బ్యాటింగ్‌; 9 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), షకీల్‌ (13 బ్యాటింగ్‌; 1 ఫోర్‌) క్రీజులో ఉన్నారు. కాగా.. తొలి టెస్టు డ్రాగా ముగిసిన నేపథ్యంలో రెండో మ్యాచ్‌లో పై చేయి సాధించాలని ఇరు జట్లు పట్టుదలగా ఉన్నాయి.

