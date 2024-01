శుభాకాంక్షలు షమీ అన్నా: విరాట్‌ కోహ్లి కామెంట్‌ వైరల్‌

Mubarak Ho Lala: టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లిపై అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. భారత పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ పట్ల ఆప్యాయత ప్రదర్శించిన తీరుకు ఫిదా అవుతున్నారు. కాగా షమీకి ప్రతిష్టాత్మక క్రీడా పురస్కారం అర్జున అవార్డు లభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో.. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకోవడం తనకు దక్కిన అత్యుత్తమ గౌరవమని మురిసిపోయాడు.

జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, ఆటుపోట్లు చవిచూశానన్న షమీ.. కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచి సహాయం చేసిన వారందరికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు. తనకు బౌలింగ్‌లో మెళకువలు నేర్పిన కోచ్‌లు, ఎల్లవేళలా తనకు మద్దతుగా నిలిచిన బీసీసీఐ.. సహచర ఆటగాళ్లు, అభిమానుల పట్ల కృతజ్ఞతా భావం చాటుకున్నాడు.

తన ప్రతిభ, కఠిన శ్రమను గుర్తించి ఈ అవార్డు అందజేసినందుకు దేశం గర్వపడేలా అత్యుత్తమంగా ఆడి రుణం తీర్చుకుంటానని షమీ పేర్కొన్నాడు. తనతో పాటు ఈ అవార్డు అందుకున్న భారత క్రీడాకారులందరికీ అభినందనలు తెలిపాడు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఉద్వేగపూరిత నోట్‌ షేర్‌ చేసిన షమీ.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకుంటున్న వీడియోను షేర్‌ చేశాడు.

Today I am feeling very proud that I have been honored with the prestigious Arjuna Award by the President. I want to thank all those people who have helped me a lot to reach here and have always supported me in my ups and downs... thanks to My Coach, BCCI,team mates,my family,… pic.twitter.com/fWLGKfY5g8

