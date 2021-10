Mithali And Neeraj Among 11 Recommended For Khel Ratna Award: భారత అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్‌రత్న అవార్డుకు 11 మంది క్రీడాకారుల పేర్లను జాతీయ క్రీడా అవార్డుల కమిటీ బుధవారం నామినేట్‌ చేసింది. ఈ జాబితాలో టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020 పతక విజేతలు నీరజ్ చోప్రా(స్వర్ణం, జావెలిన్‌ త్రో), రవి దహియా(రజతం, రెజ్లింగ్‌), పీఆర్ శ్రీజేష్(కాంస్యం, హాకీ), లోవ్లినా బోర్గోహై(కాంస్యం, బాక్సింగ్‌)లతో పాటు సునీల్ ఛెత్రి(ఫుట్‌బాల్‌), మిథాలీ రాజ్(క్రికెట్‌), ప్రమోద్ భగత్ (బ్యాడ్మింటన్), సుమిత్ ఆంటిల్ (జావెలిన్ త్రో), అవని ​​లేఖరా (షూటింగ్), కృష్ణా నగర్ (బ్యాడ్మింటన్), ఎం నర్వాల్ (షూటింగ్)ల పేర్లు ఉన్నాయి.

వీరితో పాటు మరో 35 మంది పేర్లను అర్జున అవార్డులకు సిఫార్సు చేసింది కమిటీ. అర్జున అవార్డుల రేసులో టీమిండియా క్రికెటర్‌ శిఖర్‌ ధవన్‌, భవీనా పటేల్‌(టేబుల్‌ టెన్నిస్‌), నిషద్‌ కుమార్‌(హై జంప్‌) తదితరుల పేర్లు ఉన్నాయి. కాగా, గ‌తంలో రాజీవ్‌గాంధీ ఖేల్‌ర‌త్నపేరుతో ఉన్న ఖేల్‌రత్న అవార్డును ఇటీవ‌లే మేజ‌ర్ ధ్యాన్‌చంద్ ఖేల్‌ర‌త్న అవార్డుగా మార్చిన సంగతి తెలిసిందే.

