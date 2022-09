ఫైవ్‌ టైమ్‌ ఐపీఎల్‌ ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌.. తమ నాన్‌ ప్లేయింగ్‌ బృందంలో కీలక మార్పులు చేసింది. ప్రధాన కోచ్‌ మహేళ జయవర్థనేతో పాటు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌ ఆపరేషన్స్‌ హెడ్‌ జహీర్‌ ఖాన్‌కు ప్రమోషన్ కల్పించి అత్యంత కీలక బాధ్యతలు అప్పజెప్పింది. జయవర్దనేకు ముంబై ఇండియన్స్‌ (ఎంఐ) గ్రూప్‌ గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ పదవి అప్పజెప్పిన యాజమాన్యం.. జహీర్ ఖాన్‌ను గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ డెవలప్‌మెంట్‌గా ప్రమోట్‌ చేసింది. ఈ విషయాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ తమ అధికారిక ట్విటర్ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించింది.

🚨 Head Coach ➡️ Global Head of Performance 🌏

We are delighted to announce Mahela Jayawardene as our Global Head of Performance 🙌💙#OneFamily #MumbaiIndians #MIemirates #MIcapetown @MIEmirates @MICapeTown @MahelaJay pic.twitter.com/I4wobGDkOQ

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 14, 2022