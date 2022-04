దుబాయ్‌: ఐసీసీ బుధవారం (ఏప్రిల్‌ 13) విడుదల చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల హవా కొనసాగగా.. టీమిండియా ఆటగాళ్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పాక్‌ ప్లేయర్లు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సత్తా చాటగా.. భారత క్రికెటర్లు క్రితంతో పోలిస్తే తమతమ ర్యాంకులను దారుణంగా కోల్పోయి టాప్‌ 10లో కనిపించకుండాపోయారు. బ్యాటింగ్‌ విభాగంలో పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబార్‌ ఆజమ్‌ (818) అగ్రస్థానాన్ని, అదే జట్టు స్టార్‌ ఓపెనర్‌ మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (794) మూడో స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోగా, ఈ విభాగంలో టాప్‌ 10లో (పదో ర్యాంక్‌) ఉన్న ఏకైక భారత క్రికెటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (646) టీమిండియా పరువు కాపాడాడు.

ఈ జాబితాలో దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్‌ (796) రెండో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగా, ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు డేవిడ్‌ మలాన్‌ (728), కివీస్‌ ఓపెనర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే (703), ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌ ఆరోన్‌ ఫించ్‌ (692), సౌతాఫ్రికా నయా సెన్సేషన్‌ డస్సెన్‌ (669), న్యూజిలాండ్‌ వెటరన్‌ ఓపెనర్‌ గప్తిల్‌ (658), శ్రీలంక ప్లేయర్‌ పథుమ్‌ నిస్సంక (654) వరుసగా 4 నుంచి 9 స్థానాల్లో ఉన్నారు. టీమిండియా నుంచి కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ 633 రేటింగ్‌ పాయింట్లతో 14వ స్థానంలో ఉండగా, విరాట్‌ కోహ్లి, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ 16, 19 స్థానాల్లో నిలిచారు.

