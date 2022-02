KL Rahul Moves To Fourth In T20 Rankings: ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ అగ్రస్థానం దిశగా దూసుకెళ్తున్నాడు. తాజా ర్యాంకింగ్స్‌లో ఓ స్థానానికి మెరుగుప‌ర్చుకుని నాలుగో ర్యాంకుకు ఎగబాకాడు. రాహుల్ ఖాతాలో ప్రస్తుతం 729 రేటింగ్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. త్వరలో విండీస్‌తో జరగబోయే 3 మ్యాచ్‌ల టీ20లో రాణిస్తే.. టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌ అగ్రపీఠం కేఎల్‌ రాహుల్‌ వశం కావడం ఖాయమని తెలుస్తోంది.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ జాబితాలోని టీమిండియా ప్రస్తుత, మాజీ సారధులు రోహిత్‌ శర్మ(11), విరాట్ కోహి(10)లు.. తమతమ స్థానాలను నిలబెట్టుకోగా.. పాక్‌ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ అజామ్ అగ్రస్థానంలో, అదే దేశానికి చెందిన మహ్మ‌ద్ రిజ్వాన్ రెండో ప్లేస్‌లో కొనసాగుతున్నారు. బౌల‌ర్ల జాబితాలో టీమిండియా స్వింగ్‌ బౌలర్‌ భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్ 20వ ర్యాంకులో ఉండగా జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా 26వ స్థానానికి పడిపోయాడు.

