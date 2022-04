ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌లో రెండు వరుస విజయాలతో గాడిలో పడిన సన్‌రైజర్స్‌కు వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ రూపంలో ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా గాయపడిన సుందర్ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఆడబోయే తదుపరి మూడు మ్యాచ్‌లకు అందుబాటులో ఉండడని ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం పరోక్షంగా ప్రకటించింది.

