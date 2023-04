ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ యజమాని కావ్యా మారన్ తన జట్టుకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్‌గా ఉంటుందున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రతీ మ్యాచ్‌కు ఆమె హాజరై తమ జట్టును ఉత్సాహపరుస్తుంది. గత కొన్ని సీజన్లుగా జట్టు వెంటే ఉంటూ స్టేడియంలో తన ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తో అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ పాపులర్ అయింది. అయితే తాజాగా కావ్యా పాప మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఐపీఎల్‌-2023లో రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో​ముంబై విధ్వంసకర ఆటగాడు సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ మరో సారి నిరాశపరిచాడు. జానెసన్‌ బౌలింగ్‌లో సూర్యకుమార్‌(7).. మార్‌క్రమ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఇక సూర్య ఔటైన వెంటనే స్టాండ్స్‌లో కూర్చోని మ్యాచ్‌ను వీక్షిస్తోన్న కావ్యా పాప ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.



ఆమె గట్టిగా అరుస్తూ సెలబ్రేషన్స్‌ జరుపుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కానీ కావ్యా ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 14 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. కాగా అంతకుముందు లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కూడా కావ్యా ఈ విధంగానే సందడి చేసింది. కానీ ఆ మ్యాచ్‌లో కూడా ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ ఓటమి చవిచూసింది.

