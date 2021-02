సాక్షి, రాయచోటి(కడప): ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సొంత జిల్లా కడప నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్-2021 టోర్నమెంట్‌లో ఆడే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నాడో యంగ్ క్రికెటర్. రాయచోటి నియోజకవర్గం చిన్నమండెం మండలం బోనమల పంచాయతీ నాగూరువాండ్లపల్లెకు చెందిన మారంరెడ్డి హరిశంకర్‌ రెడ్డి (22) ఐపీఎల్‌ క్రికెట్‌ పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. 22 ఏళ్ల వయసున్న హరిశంకర్‌ కుడిచేతి వాటం మీడియం పేస్ బౌలర్. 2021 ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో భాగంగా నిర్వహించిన టెండర్లలో ఈ యువకుడు చెన్నై ఫ్రాంచైజీకి ప్రాతినిథ్యం వహించేందుకు ఆయా బిడ్డింగ్‌ యజమానులు హక్కులు దక్కించుకొన్నారు. 292 మందికి మాత్రమే ఇందులో అవకాశం లభించింది. ఆ 292 మంది క్రికెటర్లలో మారంరెడ్డి ఉన్నారు.



దీంతో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, సురేష్ రైనా, అంబటి రాయుడు, రవీంద్ర జడేజా, దీపక్ చాహర్, ఫాప్ డుఫ్లెసిస్, శార్దుల్ ఠాకూర్ వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటగాళ్లతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌ను పంచుకునే అరుదైన అవకాశం మారంరెడ్డికి దక్కినట్టయింది. అతణ్ని బాహుబలిగా అభివర్ణించింది సీఎస్‌కే టీమ్. అదే పేరుతో ట్వీట్ చేసింది. ఇది వరకు కడప జిల్లాకే చెందిన పైడికాల్వ విజయ్ కుమార్‌కు కూడా ఐపీఎల్‌లో ఆడే అవకాశం లభించిన విషయం తెలిసిందే. సుదీర్ఘ విరామం తరువాత కడప జిల్లా నుంచే మరో యంగ్ క్రికెటర్ మారంరెడ్డి ఐపీఎల్‌లో ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఆసక్తి రేపుతోంది. కాగా క్రీడాకారుడికి ప్రభుత్వ చీఫ్‌విప్‌ గడికోట శ్రీకాంత్‌ రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. హరిశంకర్‌ రెడ్డి ప్రతిభను ప్రదర్శించి రాయచోటి ప్రతిష్టను దేశవ్యాప్తంగా ఇనుమడింప చేయాలని ఆకాక్షించారు.

LION ALERT! 🦁

From the land of #Bahubali we rope in Harishankar Reddy! #WhistlePodu #Yellove #SuperAuction 💛🦁

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 18, 2021