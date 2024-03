IPL 2024- LSG Speed demon Mayank Yadav reveals His Idol Name: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు మయాంక్‌ యాదవ్‌. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ తరఫున ఐపీఎల్‌-2024 బరిలో దిగిన అతడు.. అరంగేట్రంలోనే తన ‘స్పీడ్‌’ పవరేంటో చూపించాడు.

పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో శనివారం నాటి మ్యాచ్‌లో 150 కి.మీ. పైగా వేగంతో బంతులు విసిరి బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ఐపీఎల్‌ పదిహేడో ఎడిషన్‌లో తొలి ఫాస్టెస్ట్‌ డెలివరీని నమోదు చేసి తన పేరును రికార్డుల్లో పదిలపరుచుకున్నాడు మయాంక్‌ యాదవ్‌.

మొత్తంగా నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేసి కేవలం 27 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టి లక్నో విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తద్వారా ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు. అనంతరం మయాంక్‌ యాదవ్‌ మాట్లాడుతూ ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ పట్ల తనకున్న ఇష్టం గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.

𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 goes 🔥

𝟭𝟱𝟱.𝟴 𝗸𝗺𝘀/𝗵𝗿 by Mayank Yadav 🥵

Relishing the raw and exciting pace of the debutant who now has 2️⃣ wickets to his name 🫡#PBKS require 71 from 36 delivers

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL |… pic.twitter.com/rELovBTYMz

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2024