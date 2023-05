IPL 2023 Qualifier-1: CSK Vs Gujarat Titans Match Live Updates:

ఫిఫ్టీతో మెరిసిన రుతురాజ్‌.. 10 ఓవర్లలో సీఎస్‌కే 85/0

గుజరాత్‌టైటాన్స్‌తో జరుగుతున్న క్వాలిఫయర్‌-1 పోరులో సీఎస్‌కే ఓపెనర్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ అర్థసెంచరీ మెరిశాడు. సీజన్‌లో నాలుగో అర్థసెంచరీ సాధించిన గైక్వాడ్‌ 36 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో ఫిప్టీ సాధించాడు. ప్రస్తుతం సీఎస్‌కే 10 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టపోకుండా 85 పరుగులు చేసింది. రుతురాజ్‌ 59, కాన్వే 24 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

ఆరు ఓవర్లలో సీఎస్‌కే 49/0

6 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సీఎస్‌కే వికెట్‌ నష్టపోకుండా 49 పరుగులు చేసింది. రుతురాజ్‌ 33, కాన్వే 14 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

నో బాల్‌తో బతికిపోయిన రుతురాజ్‌.. 3 ఓవర్లలో సీఎస్‌కే 23/0

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో క్వాలిఫయర్‌-1 పోరులో సీఎస్‌కే ఓపెనర్‌ రుతురాజ్‌ నో బాల్‌ కారణంగా ఔట్‌ నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 2వ ఓవర్‌లో దర్శన్‌ నల్కండే వేసిన మూడో బంతికి రుతురాజ్‌ గిల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చాడు. అయితే అది నోబాల్‌ కావడంతో బతికిపోయాడు. ఇక 3 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సీఎస్‌కే వికెట్‌ నష్టపోకుండా 23 పరుగులు చేసింది. రుతురాజ్‌ 18, కాన్వే 3 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం(మే 23న) క్వాలిఫయర్‌-1లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, సీఎస్‌కే తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, అజింక్యా రహానే, అంబటి రాయుడు, శివమ్ దూబే, మొయిన్ అలీ, రవీంద్ర జడేజా, MS ధోని(వికెట్‌ కీపర్‌/కెప్టెన్‌), దీపక్ చాహర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, మహేశ్ తీక్షణ

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): శుభమన్ గిల్, వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌), హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), దాసున్ షనక, డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, దర్శన్ నల్కండే, మోహిత్ శర్మ, నూర్ అహ్మద్, మహమ్మద్ షమీ

Hardik Pandya wins the toss & elects to do what his team does best - 𝘊𝘏𝘈𝘚𝘌 😎

