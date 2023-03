IPL2023OpeningCeremony: ఐపీఎల్‌-2023 సీజన్‌ ఆరంభం వేడుకలు అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజర్‌ బిన్నీ సహా కార్యదర్శి జై షా తదితరులు హాజరయ్యారు.



నటి మందిరా బేడి ఐపీఎల్‌ యాంకర్‌గా పునరాగమనం చేసింది. ఆరంభ వేడుకులకు ఆమె హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోంది. ఇక నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌తో ఈ మెగా ఈవెంట్‌కు తెరలేవనుంది.



కాగా ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ సింగర్‌ అర్జిత్‌ సింగ్‌ తన గానా బజానాతో అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు. అర్జిత్‌ సింగ్‌తో పాటు పాన్‌ ఇండియా బ్యూటీలు రష్మిక మంధాన, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నాలు తమ డాన్స్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రుతలూగించారు.



ఊ అంటావా అంటూ తమన్నా మాస్‌ స్టెప్పులు

హీరోయిన్‌ తమన్నా భాటియా ఐపీఎల్‌-2023 ఆరంభ వేడుకల్లో తన డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టింది. టమ్‌ టమ్‌ అంటూ ట్రెండింగ్‌ పాటకు స్టెప్పులేసిన తమన్నా.. ఊ అంటావా మామా అంటూ ఉర్రూతలూగించింది.



సామీ గర్ల్‌ రష్మిక కూడా..

పుష్ప క్రేజ్‌తో పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో సత్తా చాటుతోన్న రష్మిక మందన్నా సామీ సామీ అంటూ ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచింది. శ్రీవల్లి పాటతో పాటు గంగూభాయ్‌ కతియావాడీలోని డోలీడా పాటకు అదరగొట్టే స్టెప్పులేసింది.



𝙈𝙚𝙡𝙤𝙙𝙞𝙤𝙪𝙨!

