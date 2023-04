IPL 2023: LSG Vs SRH Match Live Updates

14 ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 76/4

14 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 76 పరుగులు చేసింది. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ 9 , రాహుల్‌ త్రిపాఠి 23 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 55 పరుగులు చేసింది. రవి బిష్ణోయి బౌలింగ్‌లో బ్రూక్‌ స్టంపౌట్‌గా వెనుదిరగడంతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నాలుగో వికెట్‌ కోల్పోయింది.

మార్క్రమ్‌ గోల్డెన్‌ డక్‌.. మూడో వికెట్‌ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

కృనాల్‌ పాండ్యా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ను దెబ్బతీశాడు. కెప్టెన్‌ ఎయిడెన్‌ మార్ర్కమ్‌ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు. దీంతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. అంతకముందు అన్‌మోల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌(31 పరుగులు) రూపంలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. కృనాల్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో అన్‌మోల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం 8 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మూడు వికెట్ల నష్టానికి 50 పరుగులు చేసింది.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

లక్నోతో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. మయాంక్‌ అగర్వాల్‌(8 పరుగులు) కృనాల్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో స్టోయినిస్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 21 పరుగులు చేసింది.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ప‌దో మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): మయాంక్ అగర్వాల్, అన్మోల్‌ప్రీత్ సింగ్(వికెట్‌ కీపర్‌), రాహుల్ త్రిపాఠి, ఐడెన్ మార్క్రమ్(కెప్టెన్‌), హ్యారీ బ్రూక్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అబ్దుల్ సమద్, భువనేశ్వర్ కుమార్, T నటరాజన్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, ఆదిల్ రషీద్

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ప్లేయింగ్ XI): కేఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్‌), కైల్ మేయర్స్, దీపక్ హుడా, మార్కస్ స్టోయినిస్, నికోలస్ పూరన్(వికెట్‌ కీపర్‌), రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, అమిత్ మిశ్రా, యశ్ ఠాకూర్, జయదేవ్ ఉనద్కత్, రవి బిష్ణోయ్

