India Vs West Indies 2nd ODI- Shreyas Iyer Comments: ‘‘రెండో వన్డేలో మంచి స్కోరు నమోదు చేయడం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను. అయితే, నేను అవుటైన విధానం కాస్త నిరాశపరిచింది. తదుపరి మ్యాచ్‌లో మరింత మెరుగ్గా రాణించి సెంచరీ సాధించాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని టీమిండియా యువ బ్యాటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అన్నాడు. విండీస్‌తో రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో అర్ధ శతకాన్ని శతకంగా మార్చలేకపోయానని విచారం వ్యక్తం చేశాడు.

వెస్టిండీస్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ నేపథ్యంలో అయ్యర్‌ వరుస హాఫ్‌ సెంచరీలు సాధించాడు. మొదటి వన్డేలో 54 పరుగులు, రెండో వన్డేలో 63 పరుగులతో ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. తద్వారా రెండు మ్యాచ్‌లలో టీమిండియా విజయం సాధించడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.

సెంచరీలుగా మలిస్తే బాగుండేది!

ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం నాటి రెండో వన్డేలో ధావన్‌ సేన విజయానంతరం శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘‘నిజంగా వరుసగా రెండు ఫిఫ్టీలు బాదడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. అయితే, వాటిని సెంచరీలుగా మలిస్తే ఇంకా బాగుండేది. ఎందుకంటే నా ఇన్నింగ్స్‌ అద్భుతంగా ఆరంభమయ్యాయి.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఇలాంటి అరుదైన సందర్భాలు అరుదు. కాబట్టి హాఫ్‌ సెంచరీలను శతకాలుగా మార్చి ఉంటే ఎంతో బాగుండేది. కానీ ఈరోజు ఆ ఛాన్స్‌ మిస్సయ్యాను’’ అని పేర్కొన్నాడు. ఇక ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ టెన్షన్‌కు గురయ్యాడని అయ్యర్‌ తెలిపాడు.

