దక్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 7 వికెట్లతో చెలరేగిన టీమిండియా పేస‌ర్ శార్ధూల్ ఠాకూర్‌కు సంబంధించిన విషయం ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతోంది. శార్ధూల్‌ పేరుకు ముందు "లార్డ్" అనే ట్యా‍గ్‌ ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చిందని అభిమానులు ఆరా తీస్తుండగా.. శార్దూలే స్వయంగా "లార్డ్‌ ట్యాగ్‌" వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని బహిర్గతం చేశాడు. దక్షిణాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్‌ అనంతరం టీమిండియా బౌలింగ్‌ కోచ్‌ పరాస్‌ మాంబ్రేతో మాట్లాడుతూ.. సదరు విషయంపై వివరణ ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది.

