పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌-2023లో భాగంగా నిన్న (ఫిబ్రవరి 15) క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌ రెచ్చిపోయారు. తొలుత గ్లాడియేటర్స్‌ను 110 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసిన సుల్తాన్స్‌.. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌లోనూ అదే రేంజ్‌లో రెచ్చిపోయి కేవలం 13.3 ఓవర్లలో వికెట్‌ కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. సుల్తాన్స్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ ఇహసానుల్లా ఫైఫర్‌తో (4-1-12-5) గ్లాడియేటర్స్‌ను గడగడలాడించగా.. బ్యాటింగ్‌లో రిలీ రొస్సో మెరుపు హాఫ్‌సెంచరీతో (42 బంతుల్లో 78 నాటౌట్‌; 9 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) విరుచుకుపడ్డాడు.

ఫలితంగా సుల్తాన్స్‌ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌ చేతిలో భంగపడ్డ సుల్తాన్స్‌.. ఈ మ్యాచ్‌లో అన్ని విభాగాల్లో రాణించి బోణీ విజయం దక్కించుకుంది. మ్యాచ్‌ పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

