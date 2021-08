దుబాయ్: ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్‌లో పాక్‌ ఆటగాళ్లు దుమ్మురేపారు. వెస్టిండీస్‌తో రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌ను 1-1తో సమం చేసుకున్న అనంతరం విడుదలైన ఈ ర్యాంకింగ్స్‌లో పాక్‌ సంచలన పేసర్‌ షాహిన్‌ అఫ్రిది, రెండో టెస్ట్‌ సెంచరీ హీరో ఫవాద్‌ ఆలమ్‌, పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ తమతమ స్థానాలను మెరుగుపర్చుకుని కెరీర్‌ బెస్ట్‌ ర్యాంకులను సాధించారు. విండీస్‌తో రెండో టెస్ట్‌లో పది వికెట్ల ప్రదర్శనతో చెలరేగిన షాహిన్‌ అఫ్రిది ఏకంగా 10 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని 8వ స్థానానికి ఎగబాకగా, బాబర్‌ ఆజమ్‌ ఓ ప్లేస్‌ మెరుగుపర్చుకుని 7వ స్థానానికి, ఫవాద్‌ ఆలమ్‌ 34 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని 21వ ప్లేస్‌కు ఎగబాకారు.

Shaheen Afridi launches up in the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Bowling rankings after his stellar series in the West Indies 🚀

