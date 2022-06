ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ హవా కొనసాగుతూ ఉంది. తాజా ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ ఆజమ్‌ తన అగ్రపీఠాన్ని (818 పాయింట్లు) పదిలంగా కాపాడుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బాబర్‌ ఆజమ్‌ ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అత్యధిక కాలం నంబర్‌ 1 స్థానంలో ఉన్న బ్యాటర్‌గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. గతంలో ఈ రికార్డు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి పేరిట ఉండేది.

Another record for Babar Azam 👊



All the changes in this week's @MRFWorldwide men's rankings 👇

— ICC (@ICC) June 29, 2022