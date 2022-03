ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు హవా కొనసాగింది. టెస్ట్ మ్యాచ్‌లకు సంబంధించి బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు అగ్రస్థానాలను నిలబెట్టుకున్నారు. బ్యాటింగ్‌లో లబూషేన్‌ (892), స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (845) తొలి రెండు స్థానాలను పదిలం చేసుకోగా, పాక్‌తో సిరీస్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన ఆసీస్‌ ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖ్వాజా (757) టెస్ట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో తొలిసారి టాప్‌ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. ఖ్వాజా ఏకంగా 6 స్థానాలు ఎగబాకి 7వ ప్లేస్‌కు చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో టీమిండియా స్టార్‌ ఆటగాళ్లు రోహిత్‌ శర్మ (754), విరాట్‌ కోహ్లి (742)లు తలో ర్యాంక్‌ కోల్పోయి 8, 10 స్థానాలకు పడిపోయారు.

