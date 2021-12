First New Zealand spinner to take a five wicket haul in 1st Innings of a Test in India: టెస్ట్‌ల్లో న్యూజిలాండ్‌ స్పిన్నర్‌ అజాజ్‌ పటేల్‌ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. భారత్‌లో టెస్టు మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 5 వికెట్లు తీసిన తొలి న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. ముంబై వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో రెండో టెస్ట్‌లో వృద్ధిమాన్ సాహా, ఆర్ అశ్విన్‌లను వరుస బంతుల్లో ఔట్‌ చేయడంతో ఈ ఘనత తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

కాగా తన కేరిర్‌లో ఇది మూడో 5 ఐదు వికెట్ల ఘనత కావడం విశేషం. అయితే ఈ మూడు 5 వికెట్ల హాల్‌ కూడా ఆసియాలోనే సాధించాడు. అంతకు ముందు 2012లో హైదరాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న్యూజిలాండ్‌ స్పిన్నర్‌ జీతన్‌ పటేల్‌ 4 వికెట్లు సాధించాడు. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 6వికెట్లు కోల్పోతే.. మొత్తం ఆ 6 వికెట్లు కూడా అజాజ్‌ పటేల్‌ తీసినవే కావడం గమనర్హం.

