అఖిల భారత ఫుట్‌బాల్‌ సమాఖ్య (ఏఐఎఫ్‌ఎఫ్‌)పై అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ సంఘాల సమాఖ్య (ఫిఫా) నిషేధం విధించిన నేపథ్యంలో భారత దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసుపై ఇవాళ (ఆగస్ట్‌ 17) విచారణ జరిపిన కోర్టు.. ఏఐఎఫ్‌ఎఫ్‌పై ఫిఫా సస్పెన్షన్‌ ఎత్తివేసేలా కేంద్రం తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. అలాగే తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం అండర్‌ 17 మహిళల ప్రపంచకప్‌ను భారత్‌లోనే నిర్వహించేలా చూడాలని ఆదేశించింది.

FIFA suspending All India Football Federation | SG Tushar Mehta, representing Centre, tells SC that considering several factors about what can be done, y'day Centre took up the issue with FIFA, and Committee of Administrators also played a key role & there's some breaking of ice. pic.twitter.com/LTiAbDe4Zq

— ANI (@ANI) August 17, 2022