AFI National Federation Senior Athletics Championship 2022: కేరళలోని కాలికట్‌లో జరిగిన 25వ నేషనల్ ఫెడరేషన్ సీనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ మీట్‌లో పంజాబ్‌ డిస్కస్ త్రోయర్‌ కృపాల్ సింగ్ అద్భుతం చేశాడు. మంగళవారం జరిగిన పోటీల్లో డిస్క్‌ను 61.83 మీటర్ల దూరం విసిరి 22 క్రితం ఈ ఈవెంట్‌లో అనిల్‌ కుమార్‌ నెలకొల్పిన 59.55 మీటర్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.

Kirpal Singh of Punjab broke the 22 years old meet record in Discus Throw event in 25th National Federation Cup Sr Athletics Competition at Calicut (Kerala).

He hurdled the discus to a distance of 61.83m in his fourth attempt. Old record was in the name of Anil Kumar (59.55m).

— Athletics Federation of India (@afiindia) April 5, 2022