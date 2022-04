ఐపీఎల్‌-2022లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటర్ రాహుల్ త్రిపాఠి అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. శుక్రవారం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేవలం 37 బంతుల్లో 71 పరుగులు సాధించి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు త్రిపాఠిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. భారత్‌ తరపున ఆడేందుకు త్రిపాఠి అర్హుడని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Rahul Tripathi is 💎 Cricketer. Humble Request Selectors please look at him how good he is. We want to see him For Indian team as Soon as Possible. @tripathirahul52 #KKRvsSRH pic.twitter.com/Fpbjov6GgC

— Ayush Ranjan (@AyushRa15743279) April 15, 2022