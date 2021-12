England Breaks 18 Years Worst Record By Most Defeats In Calender Year.. యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ తేడాతో భారీ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఈ పరాజయంతో పాటు ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో ఆస్ట్రేలియాకు అప్పగించేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంగ్లండ్‌ 18 ఏళ్ల చెత్త రికార్డును తిరగరాసింది. ఈ ఏడాది ఇంగ్లండ్‌కు టెస్టుల్లో ఇది తొమ్మిదో పరాజయం.

జో రూట్‌ నాయకత్వంలోని ఇంగ్లండ్‌ జట్టు టీమిండియా చేతిలో ఐదు పరాజయాలు( స్వదేశంలో రెండు, విదేశంలో మూడు), ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్‌తో స్వదేశంలో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో మరో ఓటమిని చవిచూసింది. తాజాగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న యాషెస్‌ సిరీస్‌లో వరుసగా మూడు టెస్టుల్లో ఓటములు చవిచూసి చెత్త రికార్డును మూట గట్టుకుంది. ఇంతకముందు 2003లో బంగ్లాదేశ్‌ జట్టు ఆ ఏడాదిలో 9 పరాజయాలు చవిచూసింది. తాజాగా ఇంగ్లండ్‌ సరిగ్గా ఏడాదిలో 9 పరాజయాలే అందుకొని బంగ్లాతో సమానంగా నిలిచింది. అయితే ఇంగ్లండ్‌ ఈ ఏడాది గెలిచిన సిరీస్‌ ఏదైనా ఉందంటే అది శ్రీలంకతో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన రెండు టెస్టుల సిరీస్‌ను 2-0 తేడాతో సొంతం చేసుకోవడం మాత్రమే.

