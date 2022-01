Harbhajan Singh Comments On MS Dhoni And BCCI: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్ ధోని, బీసీసీఐలపై భారత మాజీ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 2011 వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత ధోని సీనియర్ల పట్ల నిర్ధాక్షిణ్యంగా వ్యవహరించాడని, సరైన వివరణ ఇవ్వకుండా జట్టులో నుంచి అకారణంగా వెల్లగొట్టాడని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ధోని వ్యవహార శైలి కారణంగా తనతో సహా వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, యువరాజ్ సింగ్, ఇర్పాన్ పఠాన్, వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్, రాహుల్ ద్రవిడ్ లాంటి ప్లేయర్లు తుది జట్టులో చోటు కోసం అష్టకష్టాలు పడ్డామంటూ బాధను వెల్లగక్కాడు.

Harbhajan Singh: "I asked many people, but I didn't get any reply." 👀 pic.twitter.com/8XhF6zwDsT

— Wisden India (@WisdenIndia) December 25, 2021