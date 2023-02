టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, వెటరన్ ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధవన్‌ కోర్టు మెట్లెక్కాడు. అతని మాజీ భార్య అయేషా ముఖర్జీ తన పరువుకు భంగం కలిగించేలా విష ప్రచారం చేస్తుందని న్యూఢిల్లీలోని పటియాలా ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. తన స్నేహితులు, క్రికెట్‌కు సంబంధించిన వ్యక్తులు అలాగే ఐపీఎల్‌లో తాను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ యాజమాన్యానికి అయేషా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని షేర్‌ చేస్తుందని ఆధారాలతో సహా కోర్టులో సమర్పించాడు. తన పరువుకు భంగం కలిగించే సమాచారాన్ని సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేస్తానని బెదిరిస్తుందని వాపోయాడు.

ధవన్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన కోర్టు అయేషాను మందలించింది. ధవన్‌ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి అలాగే అతని పరువుకు భంగం కలిగేలా ఎలాంటి సమాచారాన్ని మీడియాతో కానీ అతని స్నేహితులు, బంధువులతో కానీ మరే ఇతర సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫాంలపై కానీ షేర్‌ చేయొద్దని గట్టిగా వార్నింగ్‌ ఇచ్చింది. ధవన్‌ సమాజంలో ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నత వ్యక్తి అని, అంతేకాక అతను భారత క్రికెట్‌ జట్టులో కీలక సభ్యుడని, అతని రెప్యుటేషన్‌ దెబ్బతినే విధంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయరాదని సూచించింది.

Delhi court restrains estranged wife of Shikhar Dhawan from making defamatory allegations against the cricketer

report by @NarsiBenwal #ShikharDhawan @SDhawan25 https://t.co/5MWVV4gEUe

— Bar & Bench (@barandbench) February 4, 2023