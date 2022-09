పొట్టి క్రికెట్‌ నుంచి సీనియర్లు వరుసగా వైదొలుగుతుండటంతో ఆశించిన స్థాయి ప్రదర్శన కనబర్చ లేక వరుస పరాజయాల బాట పట్టిన బంగ్లాదేశ్‌కు తాజాగా మరో షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు మోస్ట్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌ కెప్టెన్‌, స్టార్‌ వికెట్‌కీపర్‌ ముష్ఫికర్‌ రహీం.. పొట్టి క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ఆదివారం ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేశాడు. టెస్ట్‌లు, వన్డేలపై ఫోకస్‌ పెట్టేందుకు టీ20ల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు రహీం వెల్లడించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల నుంచి తప్పుకున్నా.. ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌కు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటానని స్పష్టం చేశాడు.

I would like to announce my retirement from T20 INTERNATIONALS and focus on Test and ODI formats of the game. I will be available to play franchise leagues when the opportunity arrives. Looking forward to proudly represent my nation in the two formats-MR15

— Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) September 4, 2022