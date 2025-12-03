 బంగ్లాదేశ్‌దే సిరీస్‌ | Bangladesh beat Ireland in 3rd T20 and clinches series | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగ్లాదేశ్‌దే సిరీస్‌

Dec 3 2025 8:13 AM | Updated on Dec 3 2025 8:32 AM

Bangladesh beat Ireland in 3rd T20 and clinches series

స్వదేశంలో ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను బంగ్లాదేశ్‌ 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. నిన్న (డిసెంబర్‌ 2) జరిగిన నిర్ణయాత్మక మూడో మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఐర్లాండ్‌ బంగ్లా బౌలర్ల ధాటికి 117 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ముస్తాఫిజుర్‌, రిషద్‌ హొస్సేన్‌ తలో 3, షోరిఫుల్‌ 2, మెహిది హసన్‌, సైఫుద్దీన్‌ చెరో వికెట్‌ తీసి ఐర్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను కుప్పకూల్చారు.

ఐర్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఓపెనర్‌, కెప్టెన్‌ పాల్‌ స్టిర్లింగ్‌ (38) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలువగా.. టెక్టర్‌ (17), డాక్రెల్‌ (19), డెలాని (10) అతి కష్టంమీద రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు.

అనంతరం స్వల్ప లక్ష్యాన్ని బంగ్లాదేశ్‌ సునాయాసంగా ఛేదించింది. ఓపెనర్‌ తంజిద్‌ హసన్‌ (55) అజేయ అర్ద సెంచరీతో బంగ్లాను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. 

అతనికి పర్వేజ్‌ హస్సేన్‌ ఎమోన్‌ (33 నాటౌట్‌) సహకరించాడు. అర్ద సెంచరీతో పాటు ఐదు క్యాచ్‌లు పట్టిన తంజిద్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు లభించింది.  కాగా, ఈ సిరీస్‌లో ఐర్లాండ్‌ తొలి మ్యాచ్‌ గెలువగా.. బంగ్లాదేశ్‌ వరుసగా రెండు, మూడు మ్యాచ్‌లు గెలిచి సిరీస్‌ కైవసం చేసుకుంది.  

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ గోల్కొండలో అగ్నివీర్ అవుట్ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' మూవీ థాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్ ‘గోట్(GOAT)’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచి నెల రోజులు.. భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ భావోద్వేగం (ఫోటోలు)
photo 5

మాల్దీవుస్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న టాలీవుడ్ సినీతారలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Ranveer Singh Apologizes For Imitating Rishab Shetty Kantara Scene 1
Video_icon

కాంతార కాంట్రవర్సీకి చెక్.. సారీ చెప్పిన రణవీర్ సింగ్
India Vs South Africa 2nd ODI Match 2
Video_icon

సిరీస్ పై భారత్ గురి
Perni Nani Funny Satires On Pawan Kalyan Comments 3
Video_icon

నువ్వు ఉప ముఖ్యమంత్రివా.. లేక మంత్రగాడివా
Chandrababu Government PPP Policy In Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

బాబు బేరసారాలు.. రూ. వంద కోట్లు దోచిపెట్టే కుట్ర!
Amaravati 2nd Phase Land Pooling Assigned To CRDA 5
Video_icon

రాజధాని కోసం మరో 20 వేల ఎకరాలు.. రెండో విడత భూ సమీకరణ
Advertisement
 